Nem semmi, hol tűnt fel újra az ország celebmacskája!

Szombaton délelőtt nagy volt az izgalom Békéscsabán: a vasútállomáson mintegy negyven rajongó várta az ország celebmacskája, Géza Urat – írja a beol.hu. A négylábú híresség, aki már több hazai helyszínt bejárt – állatkerteket, koncerteket, sőt vidámparkokat is – most a Viharsarokba érkezett, válaszul egy rajongói kommentre.

Békéscsabán is tömeg várta. Az ország celebmacskája, Géza Úr és gazdája.

Fotó: Fotó: Kiss Zoltán

Az ország celebmacskája nem akármilyen vendéglőbe készült

Géza Úr Facebook-oldalát 28 ezren követik, és gazdája, Édelmayer József szerint a macska születésnapja is jelképes: február 17., a macskák világnapja. A különleges cicát egyébként pulóver alatt hordta magával a gazdája, amikor az első fotók születtek – innen indult el az országos hírnév.

A békéscsabai találkozó után a cél Békés volt, pontosabban a híres cigány vendéglő, a Kira, ahol Ásós Gézával akartak találkozni. „Nagyon sok jót hallottunk róla, szerettünk volna oda is ellátogatni” – mondta Édelmayer József, aki szerint bárhol is járnak, a fogadtatás mindig szívből jövő és lelkes. Így volt ez Szegeden, Győrben, és most Békéscsabán is.

