Döbbenetesen súlyos csalás: bárki mobilszámával követhetnek el bűncselekményeket

Ezzel az új csalási módszerrel bárki áldozattá válhat, még a vélt elkövető is. Megdöbbentő az az újfajta csalás, amellyel a saját mobilszámunkat is felhasználhatják bűncselekményekhez a hekkerek. A megdöbbentő csalás részleteiről a Baon.hu osztott meg információkat.

Egészen elképesztő új csalási módszerrel akarnak megfosztani a pénzünktől Fotó: Illusztráció (Anete Lusina/Pexels)

Akárkinek az ajtaján kopogtathat a rendőrség többmilliós csalás vádjával, miközben az illetőnek tényleg fogalma sincs mivel gyanúsítják.

A legújabb módszerekkel már a saját mobilszámainkat is tudják klónozni, hogy azokat a nagy horderejű pénzügyi csalásaiknál felhasználhassák.

A telefonos számklónozásnak, azaz a spoofing-nak már magyar áldozatai is vannak. Egy budapesti nőt – nevezzük őt most Erzsébetnek – akart csőbe húzni egy magát banki alkalmazottnak kiadó telefonáló. A telefonszám ismerősnek tűnt Erzsébetnek, de ennek ellenére sem tudták becsapni. Másnap ugyanerről a telefonszámról hívták fel, és a vonal másik felén a nem létező Budapesti Rendőr-főkapitányság Kiberbűnözés Elleni Főosztálya nevében mutatkoztak be. Ismét a banki adatait szerették volna megszerezni, de most sem jártak sikerrel.

Erzsébet visszahívta a telefonszámot, és mély megdöbbenésére egy ismeretlen nő vette fel, aki sírva mesélte el neki, hogy néhány napja többen hívták fel őt azzal, hogy kicsalta a pénzüket.

Ha kíváncsi a történet végére, és meg akarja tudni, hogy hogyan védekezhet az ilyen jellegű csalásokkal szemben, ide kattintva tájékozódhat.

