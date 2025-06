Több milliót csaltak ki áldozataikból a magukat szakembernek hazudó férfiak

Az ügyészség vádat emelt a három csalóval szemben, akik több tucat vagyon elleni bűncselekményt követtek el. Közülük ketten a soproni álláshirdetésekre jelentkezve adták ki magukat szakmunkásnak, azonban valódi szaktudásuk, végzettségük valószínűleg nem volt. A pénzügyi csalás során rengeteg gyanútlan áldozatot károsítottak meg, hamarosan pénzmosásért is felelniük kell a Soproni Járásbíróságon – írja a kisalfold.hu.

Durva pénzügyi csalás: három férfi felel a többmilliós kár miatt, amit okoztak a gyanútlan áldozataiknak

Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

Csalás miatt felelnek az elkövetők

A magukat szakmunkásnak kiadó férfiak általában Facebook-hirdetéséken keresztül jelentkeztek az állásokra, vállaltak mindenféle feladatot, akár tetőfelújítást, burkolást, vagy villanyszerelést. Ezeket általában elvállalták, a fizetendő összegeket előre átvették, de a feladatokhoz végül hozzá sem láttak.

A csalók így 18 soproni és környékbeli sértettnek összesen 2.596.236 forint kárt okoztak.

Ezenkívül adtak fel álhirdetéseket is olyan árukról, melynek nem voltak birtokában, ezzel a csalással egyikük 373.000 forintot, másikuk 907.731 forintot szerzett meg jogtalanul, de arra is volt példa, hogy elloptak egy kétszázezer forint értékű telefont, amit gyorsan el is adtak. A harmadik csaló, aki ellen vádat emeltek, úgy vett részt a bűncselekményekben, hogy a bankszámláját bocsátotta rendelkezésre a csalásból befolyó összegek fogadására.

A Soproni Járási Ügyészség az egyik férfit 23, míg a másikat 30 rendbeli vagyon elleni bűncselekménnyel vádolta meg. A harmadik vádlottnak gondatlan pénzmosás miatt kell felelnie a bíróság előtt. A két csaló férfi büntetése, az ügyészség indítványa alapján 3 év szabadságvesztés lehet, míg a harmadik férfi egy év próbára bocsátást kaphat pénzmosás elkövetése miatt.