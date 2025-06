Új módszerrel próbálkoznak pénzt szerezni csalók: szexvideókkal fenyegetőznek

Már a Telekom is igyekszik felhívni a figyelmet a legújabb csalási módszerre, mely nemcsak magánszemélyek ellen, hanem egyre több kis- és középvállalkozás ellen is irányul. Ezért is hívják fel rá a figyelmet, hiszen a csalók célja mindig pénzszerzés.

Az utóbbi időben megszaporodtak a zsaroló e‑mailek, amelyek nem csupán magánszemélyeket, hanem egyre gyakrabban vállalkozásokat is megcéloznak. Ezekben az üzenetekben a csalók azt állítják, hogy titkos videofelvételt készítettek a levelező fél webkamerájával – többnyire intim helyzetekről –, és ha nem fizetnek, közzéteszik azokat. A fizetést gyakran kriptovalutában kérik az áldozatoktól – írja a beol.hu. A csalók a kriptovalutákat részesítik előnyben, azok követhetetlensége miatt

Fotó: Sutterstock Csalók fenyegetik a lakosságot és a vállalkozásokat Egy másik támadási módszernél cégeket fenyegetnek meg azzal, hogy tömegesen fognak pornográf vagy rasszista tartalmú e‑maileket küldeni az ügyfeleik nevében, ezt néha csatolt példaüzenettel is demonstrálják, elrettentésképp, hogy mi fog történni, ha nem küldök a váltságdíjat. A zsarolók nem riadnak vissza attól sem, hogy újabb levelekkel folyamatosan fenntartják a feszültséget: többezres mennyiségű e‑maillel fenyegetnek, figyelmeztetnek a következményekre, és gyakran emelik a váltságdíjat, ha nem rendezik időben. Előfordult, hogy egyéb extrém következményekkel, például robbantással is riogattak. Erre figyeljen, ha zsaroló e-mailt kap! Soha ne fizess váltságdíjat!

Ne válaszolj az ilyen levelekre, ne nyiss meg linkeket vagy csatolmányokat!

Ilyen fenyegetéseket jelenteni kell az internetszolgáltatónak (pl. Telekom), és szükség esetén a rendőrségen is.

