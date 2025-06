Csőd és politikai harc Budapesten: ki a felelős Rákosrendező kudarcáért?

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője arra figyelmeztetett: az egymás közötti viták helyett most egységet kellene mutatni a brutális pénzügyi megszorításokkal szemben. Felvetette: a főváros akár azt is megfontolhatja, hogy nem fizet a legnagyobb közszolgáltató beszállítóinak, a Molnak és az MVM-nek, ha a kormány továbbra is visszatartja a város pénzét.

A Fővárosi Közgyűlés ülése a budapesti Városházán (Fotó: Balogh Zoltán/MTI)

Karácsony Gergely a bizottsági ülésen is megerősítette: ha elfogadják a szerencsejáték-iparra vonatkozó adómódosítást, akkor a közszolgáltatásokban dolgozók béréből vesznek ki pénzt, amit a kaszinótulajdonosokhoz csoportosítanak át. Rámutatott, hogy a pandémia és az infláció hatása is súlyosan érintette a fővárosi költségvetést, és most ott állnak a szakadék szélén. Egyúttal újabb egyeztetésre hívta a frakciókat.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója válságüzemmódról és folyamatos mikromenedzsmentről számolt be. Kijelentette: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter állításaival szemben a szolidaritási hozzájárulás nem adó, így az inkasszót szerinte nem lehetett volna végrehajtani. Kiss arra figyelmeztetett: ha nem kapnak jogvédelmet az inkasszó ellen, a buszközlekedés és a közszolgáltatások is leállhatnak.

Összeomló közszolgáltatások

A város mindeközben saját alapfeladatait sem képes ellátni. A közlekedési dolgozók sztrájkra készülnek, a közműcégek vezetőivel tárgyalások zajlanak arról, hogy ők is csatlakoznak a tiltakozáshoz. A főpolgármester a sajtótájékoztatón be is jelentette: ha újabb elvonások lesznek, Budapest közszolgáltatásai teljesen leállhatnak.

Ennek ellenére a fővárosi baloldali koalíció a politikai presztízsberuházás miatt nem hátrál. A Rákosrendező projekt finanszírozását fontosabbnak tartják a város napi működtetésénél. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint:

Nem lehet egyszerre elverni a pénzt, és panaszkodni, hogy nincs”. A politikus úgy véli, ha a város csődbe megy, annak felelősei Karácsony, Vitézy és a Tisza Párt lesznek.

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője éppen ezért a főváros gazdálkodásának teljes körű átvilágítását sürgeti. Szerinte nem ismert folyamatok állhatnak a város pénzügyi összeomlásának hátterében, és felmerül a korrupciógyanú is. Mint mondta:

El kell számoljanak a 2019 óta elköltött minden forinttal

— utalva ezzel Karácsony Gergely főpolgármesterre és az őt támogató Tisza-frakcióra. Külön kiemelte a BKV körül kirobbant korrupciós ügyeket, amelyek szerinte árnyékot vetnek a teljes városvezetésre.