A kormány meghosszabbítja az év végéig felvett diákhitelek kamatstopját

A kormány döntése értelmében a 2024. december 31-ig megkötött diákhitelszerződéseket továbbra is kamatstoppal védi a kormány, így ezek esetében a szabad Diákhitel1 konstrukció legfeljebb 7,99 százalékos kamatszint mellett alkalmazható 2025 második félévében is.

A célzott képzési célú konstrukciók, így a Diákhitel2 és a Képzési Hitel továbbra is kamatmentesen igényelhetők.

A kapcsolódó szabályozás társadalmi egyeztetése a mai napon indul, a részletes dokumentáció a kormányzati portálon elérhető. A diákhitelrendszer a magyar felsőoktatás egyik fontos pillére, amely eddig közel 400 ezer hallgatónak segített diplomához jutni. A konstrukció lényege, hogy minden tehetséges és tanulni vágyó fiatal számára biztosítsa a továbbtanulás lehetőségét, függetlenül a családi vagy szociális háttértől.

A hallgatók jövője közérdek, ők jelentik a jövő munkavállalóit, vállalkozóit, családalapítóit, így a hosszú távon versenyképes és prosperáló gazdaság alapját.

A nemzetközi válságok – a világjárvány, az energiaválság, valamint az orosz–ukrán háború következményei – világszerte kamatemelkedést okoztak, ez pedig a diákhitelekre is kihatott. E hatások kivédésére vezette be a kormány 2023. január 1-jével a kamatstopot, amely most újabb időszakra hosszabbodik meg. A kormány kiemelt célnak tekinti a családalapítás támogatását, így a gyermekvállaláshoz kapcsolódó törlesztési kedvezmények változatlan formában fennmaradnak:

több gyermek esetén jelentős tartozáselengedés, három gyermek után pedig teljes hitelelengedés illeti meg a szülőket.

A kamattámogatott hitel mellett 2023. július 1-jétől a diákhitelt igénybe vevők minden eddiginél kedvezőbb feltételekkel nyithatnak Diákhitel Számlát, hiszen a „diákhitel számlát” kínáló kereskedelmi bankok kötelesek biztosítani többek között a havi számlavezetést, a bankkártya használatát, az elektronikus szolgáltatások felületének használatát és a havi bankszámlakivonatok elérését is

