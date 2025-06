Digitális klónnal jelentkezett be a népszerű polgármester - videó

📷 ÜDVÖZÖL MINDENKIT BALAICZ ZOLTÁN META AVATARJA, MÁS NÉVEN DIGITÁLIS KLÓNJA 📷 ❗ Ezen a videón nem személyesen Balaicz Zoltánt látják, nem én szólalokmeg. Aki nagyon szemfüles, vagy nagyon jól ismer, az persze észreveheti az apró különbségeket a megjelenésben, a hangban és a beszédstílusban is. 🗣️ DE: ez egy teljesen élethű, 3D-s klón, ami teljesen hasonlít Balaicz Zoltánra: mozog, beszél, van mimikája, sőt a hangján kommunikál. Nem egy felvétel, vagy élő videó, hanem egy digitális másolat – egy avatar, amit mesterséges intelligencia vezérel, annak teljes tudásával. Így lehetséges, hogy a videóban svéd és kínai nyelven is megszólal. A digitális klónt Prof. Dr. Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos szakmai csapata és kutatócsoportja hozta létre, köszönet érte! ➡️ A jövőben ez a digitális klón a mesterséges intelligencia egyre szélesebb körű tudásának köszönhetően már nem csak egyoldalú közlésre lesz képes, hanem kommunikálni is fog tudni azokkal, akik kérdéseket intéznek hozzá és személyre szabott válaszokat ad majd – tudva/beazonosítva a profil/IP cím alapján, hogy az illetőnek mi az érdeklődési köre, melyik tájegységben élve teszi fel a kérdését, milyen nemű, stb. Amikor a valódi polgármester tárgyal, hivatalos rendezvényen van, a mesterséges intelligencia által működtetett digitális klón akkor is jelen tud majd lenni a közösségi médiában, ahol kommunikál, tájékoztat, a későbbiekben pedig a kommentelőket azonosítva személyre szabottan válaszolni is tud majd. 🔵 Mostantól néha a digitális klónom is megszólal majd a közösségi média felületeimen, amelyeket összekapcsoltunk a mesterséges intelligenciával. Nézzék meg a videót, egyben köszöntök mindenkit a valódi 21. században!