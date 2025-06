Riasztó adatok: ennyi dizájnerdrogot fogyasztanak a magyar diákok

A 2024 első felében készült ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) kutatás szerint Magyarország a dizájnerdrog fogyasztás terén az Európai Unió élvonalába tartozik – írja a Magyar Nemzet.

Friss adatok jelentek meg a magyar fiatalok drogfogyasztási szokásairól, amelyek megdöbbentő eredményt hoztak. Az adatok alapján látható, hogy a dizájnerdrog használata hazánkban különösen aggasztó méreteket ölt.

Fotó: Unsplash

Magyarország továbbra is az európai középmezőny felső részében helyezkedik el, azonban vannak területek – különösen a dizájnerdrogok és kokain –, ahol a magyar diákok kiemelkedő arányokat mutatnak.

A Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója, Téglásy Kristóf szerint az adatok mindenben megerősítik a kormány drogpolitikai intézkedéseinek szükségességét. Az ESPAD 30 éve vizsgálja a 15-16 éves fiatalok szerhasználati szokásait Európa-szerte, 37 ország részvételével. Az utóbbi években már nemcsak a szerhasználatra, hanem a mentális jóllétre és a megelőzésre is nagy hangsúlyt fektet a felmérés.

A dizájnerdrog fogyasztás Magyarországon különösen magas: a 15-16 éves diákok 7,9 százaléka próbált már ilyen szert, miközben az uniós átlag csupán 2-3 százalék között mozog. Ezek a szintetikus szerek – például szintetikus kannabinoidok, kristályos pszichoaktív anyagok, biofű, herbál – kísérletező jelleggel kerülnek a fiatalokhoz, de használatuk rendkívül veszélyes, mivel sokszor ismeretlen összetételűek és könnyen függőséghez vezethetnek.

De nemcsak a dizájnerdrogok, hanem a kokain fogyasztása is magas a magyar diákok körében: a 15-16 évesek 3,3 százaléka próbálta már ki ezt a szert, ami szintén meghaladja az európai átlagot.

A marihuána továbbra is a legelterjedtebb illegális szer, bár Magyarországon 13 százalék a kipróbálók aránya, ami az uniós átlagnál alacsonyabb. Az első kipróbálás átlagéletkora 14,5 év, és a fiúk körében jellemzően magasabb a használat aránya.

A jelentés kiemeli, hogy a magyar diákok kockázatérzete csökkent, sokan már nem tartják veszélyesnek például a marihuána rendszeres fogyasztását. A dizájnerdrogokkal kapcsolatban pedig gyakran tévesen feltételezik, hogy legálisak, így kevésbé ártalmasnak gondolják őket.

A fiatalok droghasználati szokásairól a Magyar Nemzet oldalán olvashat részletesebben.