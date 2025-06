Dől a lé a Republikonhoz, Horn Gáborék Brüsszelből is kapnak támogatást

A német parlamentből kiűzött liberálisok is küldtek támogatást

Mindezen kívül is bőven jutott külföldi pénz Horn Gáboréknak. A német Szabaddemokrata Párt (FDP) alapítványától, a Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheittól 6,4 millió forint folyt be a Republikonhoz 2024-ben. Utóbbi szervezet a Republikon Intézet 2017-es, Soros György és Magyarország című konferenciájának szervezésében is közreműködött.

Soros Nyílt Társadalom Alapítványoktól szintén befolyt 80 ezer dollár a Republikonhoz még 2023-ban, amiből 18,7 millió forint jutott 2024-re.

A Republikon személyi jellegű ráfordításaira tavaly jóval többet költöttek a 2023-as összegeknél: 82 százalékos emelést követően 41,9 millió forintot szántak erre a célra. Eközben az alapítvány mindössze 570 ezer forint eredményt realizált, 2023-ban pedig még jelképesnek is alig nevezhető összeget: kilencezer forintot.