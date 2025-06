A szokásosnál is durvábban fenyegeti a magyarokat az egyik fő brüsszeli szócső

Magyarország nem akarja elfogadni a további energiaár-emelkedésekkel fenyegető újabb szankciós csomagot. Azt írja Andrew Rettman, hogy mindent be kell vetni Magyarország megtörésére. A pénzek visszatartását, bírósági eljárásokat, vizsgálatokat, nyilvános megalázást, és bojkottot is. De nem áll meg itt: azt írja, hogy a titkosszolgálatokat is be kell vetni a magyarok ellen,