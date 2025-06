Dömötör Csaba: Brüsszel azt követeli, hogy Magyarország törölje el a rezsicsökkentést, és vezesse ki a multik különadóját

Dömötör Csaba Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Hozzátette hogy a Tisza-párti EP-képviselők a keleti energiaimport leállítását is támogatják, mint ahogy a paksi atomerőmű működésének korlátozását is. „Pedig tudják, hogy ez súlyos energiaár-emelkedést jelentene, főleg a rezsicsökkentés kivezetésével együtt. Ezt szavazták meg tavaly novemberben, idén márciusban, mint ahogy erről szavazott saját pártjuk is az áprilisi kongresszuson" – taglalta.

Dömötör Csaba szerint Kollár Kinga Tisza-párti EP-képviselő júniusi állásfoglalásában megerősítette, hogy pártja szerint felül kell vizsgálni a magyar adórendszert. „Az Európai Bizottság követelései alapján már tudjuk, hogy ez mit is jelent: kevesebb adót a multiknak, több terhet a családoknak"– mutatott rá.

Így néz ki egy olyan párt politikája, amelyet ebben az itteni elit minden lehetséges eszközzel támogat. Pénzzel, mentelmi joggal, plenáris kortesbeszédekkel

– fogalmazott a képviselő.

Hangsúlyozta: „Magyar Péteréktől nem keveset kérnek ezért cserébe: azt, hogy a magyarok megélhetését rontó ügyekben is álljanak be a sorba, amit a tiszások meg is tesznek akkor is, ha odahaza ezt mind letagadják".