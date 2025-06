Dömötör Csaba: Európai parlamenti szabályok módosításával akarták fenntartani Magyar Péter mentelmi jogát

Dömötör Csaba, Fidesz EP-képviselője azt a kérdést tette fel a közösségi oldalán, hogy tudták-e, hogy módosítani akarták az európai parlamenti szabályokat, hogy továbbra is fenn tudják tartani Magyar Péter mentelmi jogát.

„Egyre kellemetlenebb és egyre nehezebben magyarázható, hogy az EP-s nagykoalíció úgy tartja fenn Magyar Péter mentelmi jogát, hogy közben más mentelmi eljárások szélvész gyorsasággal futnak át az Európai Parlamenten” – írja Dömötör Csaba.

„Éppen ezért most jogilag is körül akarják magukat bástyázni. Ennek egyik jele, hogy a Weber-féle Európai Néppárt egyik képviselője konkrét eljárási módosítási javaslattal sietett a Tisza segítségére. A javaslat lényege az, hogy ha egy képviselőnek több mentelmi ügye van, akkor be lehessen várni az újonnan érkező beadványokat, mielőtt szavaznának róla. Magyarul, ha egy zűrös alak ügyei miatt sorozatosan érkeznek be a mentelmi felfüggesztési kérelmek, akkor ezeket nyugodtan lehessen parkoltatni, mivel úgyis érkeznek majd újak. Nevezhetnénk ezt „Lex Zűrös Alaknak”, de egyszerűbb, ha csak „Lex Magyar Péternek” nevezzük. Természetesen ez nem csak jogi és igazságügyi, hanem politikai nonszensz is. Ezért is alakult végül úgy, hogy hiába a gondosan kidolgozott néppárti eljárás-módosítási javaslat, ezt még az Európai Parlamentben sem tudták elfogadtatni” – fejtette ki az EP-képviselő.

Hiába, sok víz lefolyt a Tiszán azóta, hogy a róla elnevezett párt vezetője a mentelmi jog eltörlését ígérte, hogy aztán azzal a lendülettel bemeneküljön a mentelmi jog lapulevele alá. S ha ez a mentelmi lapulevél nem lenne elég széles, akkor külföldi jelölői és szponzorai további leveleket tartanak a feje fölé. Jól tudják, hogy cserébe kérhetnek valamit. Hát kérnek is. Ezt látjuk a tiszás felszólalásokban és minden szavazási jegyzőkönyvben.