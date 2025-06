Amilyen az anyja, olyan a lánya – 5 perc különbséggel buktak le

Korán reggel indult akcióba a drogra vadászó rendőrség Békés vármegyében. A DELTA-akció keretében egy nap alatt három feltételezett drogdílert és nyolc fogyasztót fogtak el. A rajtaütések során nemcsak kábítószer, hanem készpénz, ékszer és eszköz is előkerült - írja a Beol.hu.

A rendőrök nemcsak a drogra, hanem más bűncselekmények nyomára is rábukkantak a rajtaütéseken Fotó: Shutterstock

Hajnalban csaptak le

A békéscsabai, a békési és a szeghalmi rendőrkapitányság nyomozói, a gyulai kapitányság kábítószer-kereső kutyával dolgozó egysége és a vármegyei rendőrség hajnali 6 órakor kezdte meg az összehangolt akciót. Célpontjaik között szerepelt több olyan személy, akik korábban már gyanúba keveredtek kábítószerrel összefüggésben.

Drogra bukkantak, de ez még csak a kezdet volt

Körösladányban öt perc eltéréssel két helyszínen jelentek meg a rendőrök. Az egyik lakásban egy nő tartózkodott, akinél egy szekrény mögött eldugva 33 alufóliába csomagolt fehér port, valamint egy üvegcsében kristályos anyagot találtak. A kutatás közben megérkezett a nő lánya is, akit korábban már köröztek kábítószer-birtoklás miatt. Ezúttal is pozitív eredményt produkált a drogtesztje, ráadásul nála is volt gyanús anyag. A nő élettársa sem kerülte el a hatóság figyelmét – az autóját is lefoglalták, mivel a gyanú szerint ő szállította az anyagokat.

A körösnagyharsányi férfinél – aki szintén gyanúsított a hálózatban – fehér kristályos anyagot, mérleget, üvegpipát, valamint több százezer forint készpénzt és arany ékszereket találtak. Ezeket, ahogy a mobiltelefonját is, lefoglalták. Röviddel később Vésztőn is lecsaptak. Egy férfit bilincseltek meg, aki a gyanú szerint a korábban elfogott személyektől vásárolt anyagot, amit részben tovább is adott másoknak.

Nemcsak dílerek, fogyasztók is horogra akadtak

Az akció során három drogdílert vettek őrizetbe, mellettük nyolc fogyasztót is előállítottak, akik kapcsolatba hozhatók a hálózattal. A hatóság célja egyértelmű: felszámolni a terjesztői kapcsolatokat, kivonni a forgalomból a veszélyes szereket, és visszaszorítani a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket.

A rendőrség a DELTA-akciók során minden olyan tárgyat lefoglal, ami a bűncselekmény elkövetéséhez köthető: pénzt, járművet és eszközöket. A program célja, hogy ne csak az anyagokat, hanem a terjesztőket is kivonják a forgalomból.