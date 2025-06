A Beol.hu információi szerint nagy a dugó az M7-esen, mert a völgyhídon lerobbant egy OffRoad terepjárót szállító jármű.

A Beol.hu olvasója által beküldött képen jól látszik, hogy nagy a dugó az M7-esen, félpályás lezárás van érvényben.

Fotó: Olvasói fotó

A portál olvasója által beküldött fotókon az látszik, hogy egy sávot lezártak a Budapest felé vezető úton, a rendőri intézkedés megkezdődött.

Dugó az M7-esen, kétszer is nekimentek egy autósnak

Egymás után kétszer is nekimentek egy vétlen autósnak a Kőröshegyi völgyhídon - számolt be róla korábban az Origo. A balesetet okozó sofőrrel végül szondát fújattak, az esetről videók is készült.