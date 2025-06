A fődugómester hideg limonádét szürcsölget, amíg az autósok izzadnak a kánikulában

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a múlt héten azt közölte, hogy június 21-től közel két hónapra, egészen augusztus 15-ig lezárva tartják a pesti alsó rakpartot. Ebben az időszakban ezen a szakaszon gyalogosokon és bicikliseken kívül senki sem hajthat át. Azonnal sejthető volt, hogy emiatt hatalmas közlekedési káosz alakul majd ki, és ez a félelem mára valósággá vált.

A közlekedni kívánó budapestiek élete napok óta maga a földi pokol.

Több budapesti autós is arra panaszkodott a Hír TV stábjának, hogy nem tud időben eljutni a kitűzött célállomásukra, az intézkedést egytől-egyik kritizálták mivel Karácsony Gergely, a fődugómester a döntésével újra a belvárosra terhelte a forgalmat. Ám hiába volt a főpolgármester célja az, hogy az intézkedéssel az emberek szabadidős tevékenységét serkentse, a rakparton sétáló embereket alig-alig látni.

A felesleges kerékpársávok mellett a fővárosiak életét az is megnehezíti, hogy

éppen ezekben a napokban újítják fel 4-6-os villamos vonalát a Széll Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között, így ezen szakaszon villamos helyett pótlóbuszok hatalmas késésekkel közlekednek.

A felújítás vélhetően július 21-én befejeződik.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakciójának vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy ezekkel egy időben

zajlik az Árpád híd (Flórián téri felüljáró) felújítása,

a Lánchíd továbbra sem használható,

a Szabadság híd pedig a Kálvin téri korlátozások miatt csak részlegesen áll az autósok rendelkezésére.

Az emberek dühét leginkább az váltja ki, hogy a főpolgármester irányításával azt a döntést hozták meg, hogy a rakpart lezárása és a villamos vonalának felújítása is egy időpontban történik. A dugók gyakorlatilag úgy tudták teljesen megbénítani a közlekedést, hogy az iskolások számára még a vakáció is megkezdődött és véget ért a tanítási időszak. Úgy vélik, erre az egy hónapra a rakpartot és a Lánchidat meg lehetne nyitni az autóval közlekedők részére is, ám Karácsony Gergely, a fődugómester ezt mégse tartotta indokoltnak.