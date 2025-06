A következő napokban több alkalommal is szabad szemmel látható lesz Magyarországról a Nemzetközi Űrállomás, amelynek fedélzetén Kapu Tibor kutatóűrhajós dolgozik. Az ISS hajnali és éjjeli órákban húz el hazánk felett, így jó eséllyel figyelhetjük meg a fényes, mozgó pontként látható űrállomást. Eget fürkészni most érdemes!

Fotó: International Space Station / Facebook

Most érdemes az eget fürkészni – Kapu Tibor is az ISS-en van

A pontos időpontokhoz a Heavens Above nevű weboldal nyújt segítséget: itt földrajzi helyzetünk alapján másodpercre pontosan megtudhatjuk, mikor kell az eget fürkészni. Az Arcturus Csillagászati Egyesület elnöke szerint már egy stabilan kitámasztott telefonnal is megörökíthetjük az ISS átvonulását – a megfelelő beállításokkal akár látványos felvételeket is készíthetünk.

