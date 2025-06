Ezért veszélyes egzotikus növényt hazahozni a nyaralásról

Bár csábítónak tűnhet, hogy egy-egy egzotikus növényt, magot vagy hajtást hazahozzunk nyaralásunkról, a szakemberek határozottan óva intenek ettől a gyakorlattól. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerint már egyetlen egzotikus növény is komoly veszélyt jelenthet a hazai növényvilágra – írja a Teol.

Fotó: Unsplash

Sokan nem is sejtik, hogy az egzotikus növényekkel együtt kártevők, baktériumok vagy vírusok is bejuthatnak az országba.

Ezek a kórokozók gyakran természetes módon nem fordulnak elő Magyarországon, ezért az itthoni növényállomány teljesen védtelen lehet velük szemben.

Spanyol Adrienn, az Alisca Terra Nkft. kertészeti szakembere hangsúlyozza: nem tudhatjuk, milyen kórokozót hordoz egy külföldről behozott növény, még akkor sem, ha az kertészetből származik.

A betegségek sokszor hónapokkal vagy akár évekkel később jelennek meg, amikor a károkat már nem lehet visszafordítani. Ez különösen igaz a szőlőültetvényekre, gyümölcsfákra és dísznövényekre, amelyek érzékenyek bizonyos rovarok és baktériumok támadásaira.

Kiemelt kockázatot jelent a Xylella fastidiosa baktérium, amelyet kabócák terjesztenek, és amely számos növényt, köztük a szőlőt is veszélyezteti. Ezt a baktériumot már több népszerű nyaralóhelyről – például Dél-Olaszországból, Spanyolországból, Korzikáról, Nizzából, de akár az Egyesült Államokból, Kínából, Kanadából vagy Izraelből is – behurcolhatták Európába. A tajtékos kabóca pedig Magyarországon is széles körben elterjedt, így a veszély fokozott.

A szakemberek szerint a legbiztonságosabb, ha az egzotikus növények maradnak a természetes élőhelyükön: csodáljuk meg őket a helyszínen, készítsünk róluk fotót, de ne próbáljuk meg hazahozni őket.

A felelős döntés hozzájárul a hazai növényvilág védelméhez, erről részletesen a Teol oldalán olvashat.