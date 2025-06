Elég különös módját választotta a tűzoltásnak egy magyar polgárőr

Szétnyitottam a tárcsát és az 1-es kertben kezdtem a tűz mellett haladva a tárcsázást, mert ott több búza volt. A Terra D.H. Kft. munkatársa ugyancsak tárcsázott. A célunk az volt, hogy ne terjedhessen tovább a tűz, mert a szél is fújt. Egy poroltó tartalmát is kiszórtam a lángokra. Közben a tűzoltók a tábla szélét locsolták. Borzalmas volt, két méter magasra csaptak fel a lángok. Nem féltem. Én már 1989 óta traktoron ülök és nem ez volt az első tűzeset, ahol segítettem. Tavaly például volt olyan nap, amikor három szántóföldi tűz is volt a környékünkön. Nálunk ez a szokás, ha valakinél probléma van, akkor aki tud, megy és segít"