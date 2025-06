Egy nőt idegesítette kéthetes kisbabája sírása, ezért közepes erővel megrázta, befogta a száját, valamint leszorította a lábát és a fejét a kiságyban, amitől a kicsi életveszélyes állapotba került.

Életveszélyes állapotba került egy csecsemő az anyja miatt, Fotó: Anugrah Lohiya/Pexels.com

Életveszélyes egy gyerekre nézve, ha megrázzák

A nő felismerte, hogy nagy a baj, ezért elvitte a kisbabát orvoshoz. Csak ez a gyors orvosi segítség mentette meg az életét. Ugyanakkor a gyerek soha nem lesz már olyan, mint korábban volt.

Ugyanis az, amit a saját édesanyja tett vele, maradandó sérüléseket okozott.

Az anyát és apát is megvádolták

A nő ellen eljárás indult életveszélyt okozó testi sértés miatt. Az ügyészség most emelt vádat ellene. Ha a bíró bűnösnek találja, akár börtönbe is kerülhet. Emellett a gyerek édesapja ellen is eljárás indult, amiatt, amit nem tett meg.

Őt kiskorú veszélyeztetésével vádolják, mert nem akadályozta meg a nő támadásait, és nem kérte a gyereke védelmét.

Az ügyészek mindkét szülő szülői felügyeleti jogának megszüntetését kezdeményezték.

Az eset felhívja a figyelmet arra, hogy a gyermekek sírása soha nem lehet indok az erőszakra, és arra is, mennyire fontos a családok támogatása a nehéz helyzetek kezelésében. További információkért a gyermekvédelemről és családtámogatásról látogasson el a Nemzeti Családvédelmi Szolgálat hivatalos oldalára!

Jelezze, ha egy gyereket bántalmaznak a közelében!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.