Szülő árulta az Elf Bart az iskolában

Hiába tiltották be Magyarországon 2022-ben, az Elf Bar továbbra is elérhető – most már főleg az interneten. Egy általános iskola igazgatója írt levelet a hatóságoknak, mert egy tanulónál tiltott eszközt találtak, amit egy másik diák szülőjétől vásárolt – írja a Magyar Nemzet. Az eset is jelzi: a kiskorúak még mindig könnyen hozzájuthatnak az ízesített elektromos cigarettákhoz.

Az Elf Bar tiltása ellenére újra megjelent az iskolák környékén – a hatóságok szigorítást fontolgatnak.

Fotó: Shutterstock

Tovább szigoríthatják az Elf Bar forgalmazásának szabályait

Az Elf Bar elleni kerekasztal-megbeszélésen elhangzott: bár a bírságolási statisztikák csökkennek, a tiltott eszközök egyre inkább online terjednek. Az SZTFH és más állami szervek szerint újabb szabályozásokra lehet szükség, főleg a fiatalok védelme érdekében. Az egyeztetések folytatódnak, és szakmai munkacsoportot is létrehoznak a kérdés kezelésére.

