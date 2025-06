Egyre több fiatal lány tűnik el Pécs környékéről

Országosan is egyre gyakoribb, hogy fiatal lányok, kamaszok tűnnek el. Most Pécsett is egyre aggasztóbb a helyzet, hiszen két fiatalkorú lány is felkerült az eltűnt személyek listájára ezen a héten.

Egyre gyakoribb az eltűnt személy listán, hogy fiatal lányok, kamaszok szerepelnek rajta. Számos esetben sokáig nincs válasz és megoldás, most a Pécsi Rendőrkapitányság hívta fel erre a figyelmet – írja a bama.hu. Újabb fiatal lány az eltűnt személyek körözési listáján

Fotó: police.hu Eltűnt személyek: egyre több a fiatal lány a körözési listán Újabb eltűnés miatt kéri a lakosság segítségét a hatóság, ugyanis a napokban indított körözési eljárást a Pécsi Rendőrkapitányság egy 15 éves lány ügyében. A pécsi születésű Hartmann Zoé Fanni június 1-jén tűnt el, vagy ismeretlen helyre távozott, azóta sem adott életjelet magáról. Ez nem egyedi eset, ugyanis a héten egy másik fiatalkorú is felkerült a listára, a 17 éves Horváth Dorottya május 29-én tűnt el Pécsről, a rendőrség azóta is keresi. A jelenség egyre gyakoribb, országos szinten is rengeteg fiatalt, kamaszt keresnek, de Pécsett is kiugróan magas a számuk az utóbbi időszakban. A rendőrség kéri, hogy aki bármelyik lány tartózkodási helyéről tud, jelentkezzen a 06-72-504-450 számon vagy hívja a 112-es segélyhívót. Kérjük olvasóinkat, osszák meg a hírt, segítsünk megtalálni őket!

