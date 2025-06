„Emberkereskedelem” miatt tiltott le több száz tiszás csoportot a Facebook

Az Index szerint különös e-maillel kereste meg támogatóit a Tisza Párt, ugyanis mint kiderült, több száz Facebook-csoportjukat törölte a közösségi oldal mögött álló cég, a Meta.

Az elmúlt napokban a Meta több száz Tisza-támogató Facebook-csoportot távolított el a felületéről

– fogalmazott a párt.

A Tisza szerint ezekben a közösségekben „több tízezer ember tartotta egymással a kapcsolatot, osztott meg információt és szerveződött”.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Fotó: AFP

A csoportok eltávolításának hátterében „vélhetően egy technikai hiba áll", ugyanis a Meta nagyon súlyos vádak miatt tiltotta a csoportokat.

A rendszer automatikusan és tévesen hivatkozott olyan súlyos kategóriákra, mint a »veszélyes szervezethez való kötődés« vagy az »emberkereskedelem«

– olvasható a levélben.

A Tisza Párt hangsúlyozta: „Ezek a közösségek mindig is békés, demokratikus szellemiségben működtek – és továbbra is ezen értékek mentén szerveződnek.” Szerintük az is bizonyítja, hogy csak egy hiba történt, hogy már elindították a fellebbezési folyamatokat, és „a legtöbb csoportot már sikerült visszaállítani”. Folyamatosan dolgoznak azon, hogy minden közösség újra elérhető legyen, és tagjai ismét kapcsolatba léphessenek egymással.