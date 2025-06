Újabb brutális részletek derültek ki a kétgyerekes anya megöléséről

A hét három napjára is tárgyalási napot tűzött a Pécsi Törvényszék, ahol egyrészt a bári emberölés ügyében igyekeznek mihamarabb ítéletet hozni. A harmadik napon azonban már a brutális mánfai emberölés vádlottja áll újra bíróság elé – írja a bama.hu.

Loptak a románok. Június 11-én tárgyalja az ügyüket a bíróság.

Fotó: MW/illusztráció

Emberölés miatt kezdődött tárgyalássorozat a Pécsi Törvényszéken

Az egyik eset még 2020-ban történt, amit csak a bári emberölésként emlegetnek azóta. Az ügynek két vádlottja van, méghozzá két férfit azzal vádolt meg az ügyészség, hogy a Duna-parti településen található kastélyát rágyújtva végeztek egy jó anyagi körülmények között élő férfivel vagyonszerzés céljából. A férfiak állítólag kihasználták a jómódú férfi szenvedését, aki nem tudta feldolgozni élettársa elvesztését és az alkoholba menekült. A vádlottak rászálltak, élősködni kezdtek rajta, beköltöztek a sértett budapesti ingatlanába, majd amikor gondnokság alá került teljesen kihasználták, meglopták, fogva tartották, végül megfojtották és rágyújtották bári kastélyát. A vádlottak cselekménye előre kitervelten, nyereségvágyból, aljas indokból vagy célból elkövetett emberölés bűntettének megállapítására alkalmas, életfogytiglan tartó szabadságvesztést is kaphatnak.

Három napon keresztül tárgyalják a bári emberölés ügyét a héten.

Fotó: Török János

Mánfai emberölés: kétgyerekes anya az áldozat

Szintén a héten tárgyalja a Pécsi Törvényszék azt a brutális gyilkosságot, melynek áldozata egy 26 éves, kétgyerekes édesanya volt, akit élettársa szúrt halálra. A durva emberölés még 2022-ben történt, amikor egy vita hevében a vádlott úgy megszúrta élettársát a tarkóján és a füle mögötti részen, hogy az az ágyra zuhant és szinte azonnal meghalt.

A durva ügyről újabb részletek is kiderültek, például az, hogy az akkor 39 éves elkövető büntetett előéletű, a megismerkedésük idején, 2014-ben is szabadságvesztés büntetését töltötte. A sértett egy korábbi kapcsolatból született gyermekét, majd egy közös kislányt is együtt neveltek akkoriban.

A sértett és a vádlott időszakosan külföldön tartózkodtak, mivel a nő prostituáltként is dolgozott, a vádlott pedig sofőr volt. Összeveszésük pontos okát egyelőre nem tudni, de kiderült, hogy a férfi az elkövetés idején is zavart volt, többször is próbálta rávenni a nőt az öngyilkosságra mielőtt halálra szúrta - írja a bama.hu, ahol további részleteket is olvashat az emberölési ügyekről.