Döbbenetes ítélet született az élettársát késsel és kalapáccsal majdnem meggyilkoló férfi ügyében

Egy 60 éves férfit ítélt el a Szekszárdi Törvényszék, miután késsel és kalapáccsal is rátámadt volt élettársára. Az emberölési kísérlet ügyében megdöbbentő döntés született – írja a teol.hu.

Fotó: Bencze Péter

Az ügy emberölési kísérletként indult, de enyhébb minősítéssel zárult: a bíróság életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és könnyű testi sértés miatt mondta ki bűnösnek a vádlottat.

A gyilkossági kísérlet 2023-ban történt, az első alkalommal egy késsel tört a nő életére, és próbálta mellkason szúrni, de az élettársa szerencsésen megúszta az esetet. Pár héttel később ismét megkísérelte megölni az asszonyt, akkor egy kalapáccsal tért vissza a nő otthonába, és annak hálószobájába bejutva, alvás közben próbált rá végzetes csapást mérni, de a nőnek sikerült erről lebeszélnie a vádlottat.

A bíróság enyhítő körülményként értékelte az elítélt lelkiállapotát és büntetlen előéletét, így enyhébb minősítés alapján, az előzetes letartóztatás idejét is figyelembe véve már tegnap szabadon távozhatott, ugyanis a büntetés ideje megegyezik a már előzetes letartóztatásban eltöltött idővel, ami nagyjából 1 év és két hónap. A Szekszárdi Törvényszék az ügyészség a korábbi, emberölési kísérlet vádját is enyhébb tényállásra minősítette át, miután az ügyészség is ezt kezdeményezte a férfi viselkedésének körülményeire hivatkozva. További részleteket az ügyről a linkre kattintva olvashat.