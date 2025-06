Erdei Zsolt Madár is átúszta a Balatont

A közepén eléggé hullámzott a víz, sokat ittam, szóval most nem vagyok túl szomjas. Utólag el kell ismernem, óriási kihívás volt az öböl-átúszás. Amikor kijöttem a vízből hatalmas kő gördült le a szívemről, de közben elégedett is voltam. Szerencsére a kísérőhajókban meg lehetett kapaszkodni, én is éltem a lehetőséggel, mert bevallom őszintén féltávnál meginogtam kicsit, de átverekedtem magam a hullámvölgyön