Az EU pont olyan hülye, mintha az oroszok rendelték volna a Temuról

Ukrajna egy kincs, a jutalom, amit – ha sikerül valahogy megálljt parancsolni végre Oroszországnak – az Európai Unió megnyerhet nemsokára. Ezt magyarázza nekünk, a kontinens polgárának Brüsszel összes tökfeje. Az oroszok meg a térdüket csapkodva röhögnek, hogy meg se kellett vásárolniuk őket, ezek maguktól ilyen hülyék.

A globalista propaganda legújabb meséje szerint Ukrajna mindig is az EU-s csatlakozás miatt háborúzott, ami csodálatos jövőkép, érdemes érte akár meghalni is, hiszen az ukránok nemcsak szépek és okosak, de gazdagok és demokratikusak is, a közösségünk pedig hatalmasat nyer, ha a részünkké válnak. Ehhez csupán egy apró háborút kell megnyernünk, amibe nekünk elég lesz néhány pici szankciót beletenni, meg odaadni a pénzünk és fegyvereink egy elhanyagolható részét. Mondják. Aztán jöhet az apróbetű, mint a hitelszerződéseknél.

Az EU vezetése az orosz mesterterv végrehajtója, a hasznos idióták gyülekezete (A képen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök) (Fotó: AFP)

Ukrajna, az orosz csapda – Az EU vezetése hasznos idióták gyülekezete

Az oroszok, ha megkérdeznénk őket, pont ugyanerre vágynak. Hogy miután lekanyarintották az értékes déli és keleti területeket, a maradékot vegye birtokba az „úgynevezett nagybetűs Nyugat”. Szerezzük meg magunknak, vigyük, gondoskodjunk róla, mint a kis herceg a megszelídített rókáról.

Az oroszok nem azért javasolják nekünk a maradék Ukrajnát, mert szeretnek minket, mert csupa jót kívánnának nekünk a továbbiakban, miután saját elképzeléseik megvalósulnak az általuk oroszok lakta területeknek ismert Novorosszija lecsipegetése után. Ugyan. Azért, mert az ellenségeik vagyunk. Szeretnék, ha beledöglenénk Ukrajnába.

Az EU vezetése az orosz mesterterv végrehajtója, a hasznos idióták gyülekezete. Mintha csak a Temuról rendelték volna őket „ingyenes ajándékként”. Ahogy Kína érdekében tönkretették az európai autóipart, majd az USA érdekében földbe versenyképtelenné tették az európai energetikai szektort, a maradékot az oroszok kedvéért nyomorba taszítják. És ettől boldogok, mert önképük szerint ezzel a történelem jó oldalára álltak.

Pedig a történelem helyett inkább az EU oldalára kellene egyszer végre állniuk. Vagy, ha arra képtelenek, felismerni a korlátaikat, és Brüsszel helyett valamelyik kisegítő iskolában, esetleg egy elmegyógyintézetben folytatni a pályafutásukat. Mindenki jobban járna. Még az ukránok is.

A szerző a PestiSrácok.hu munkatárs