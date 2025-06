Halálos hőhullám tombol Európában - Magyarországon is pokoli forróság várható

Az elmúlt napokban rendkívüli hőhullám alakult ki Európa több térségében – írja a Daily Mail. A legmelegebb júniust jegyzik több országban, az extrém forróság pedig nemcsak a közérzetet, de az egészségügyet és a tűzvédelmet is próbára teszi. Az európai hőhullám immár Közép-Európában is érezteti hatását – Magyarországon is kánikulára kell számítani.

Átmeneti a lehűlés, hétfőtől ismét jön a hőségriasztás

Fotó: Unsplash

Európai hőhullám tombol

Rekordhőség és halálesetek Spanyolországban és Portugáliában

A legdrámaibb jelenetek Spanyolországban és Portugáliában zajlanak:

Huelvában 46 °C-ot mértek, míg Portugália Mora városában 46,6 °C-ra emelkedett a hőmérséklet – ez történelmi júniusi csúcs.

Spanyolországban egy nő a hőség következtében esett össze és halt meg az utcán.

A hatóságok fokozott egészségügyi figyelmeztetést adtak ki, és a tűzoltók több helyszínen küzdenek az erdőtüzekkel.

Franciaország, Olaszország és Görögország is figyelmeztetéseket adott ki

Franciaországban narancs és piros riasztás van érvényben, sok helyen 35–43 °C-os hőséggel.

Olaszországban Rómában és Milánóban hőségriasztást hirdettek, több kórház hűtőhelyiségeket nyitott a rászorulók számára.

Görögországban komoly tűzriadók és evakuálások történtek, több turistát is ki kellett menekíteni az Égei-tenger környéki szigetekről.

Magyarországon is tombolni fog a hőhullám

Az előrejelzések szerint Magyarországon is hőhullám várható: a következő napokban 34–36 °C közötti hőmérsékletre kell számítani, különösen az Alföldön és a déli megyékben. A meteorológusok fokozott folyadékfogyasztást, árnyékos pihenést és a 11 és 15 óra közötti napon tartózkodás kerülését javasolják.

Mit jelent ez az európai hőhullám a jövőre nézve?

Az idei nyár még el sem kezdődött igazán, de a kontinens máris megdöntötte saját melegrekordjait. Az európai hőhullám a klímaváltozás következményeként egyre gyakoribb és intenzívebb – az extrém időjárási események hosszabb távon komoly gazdasági és társadalmi hatásokkal járhatnak.