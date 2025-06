Pánikrohamot kapott a Farm VIP sztárja

A közösségi oldalán élő videóban mesélte el Horváth Gréta, hogyan került ismét pánikhelyzetbe a búvármerülés során. A korábbi egyiptomi rossz élmény után azt hitte, már túl van a traumán, ám most újra elöntötte a félelem – írja a Bors. A nyílt víz látványa, a magány érzése és az emlékek hatására halálfélelmet élt át – de végül túllendült a nehézségeken, társai és oktatója segítségével a Farm VIP sztárja.

A Farm VIP sztárja, Horváth Gréta megrázó élményen van túl – ismét pánikroham tört rá a víz alatt.

Fotó: TV2

A Farm VIP sztárja saját példájával inspirálja fiát és követőit

Horváth Gréta őszintén beszélt arról is, milyen kihívásokkal kellett szembenéznie az utóbbi években: válás, testképzavar, lelki mélypontok – és mégis, ma már erősebbnek érzi magát, mint valaha. A Farm VIP szereplőjeként is bebizonyította, hogy képes megküzdeni a kihívásokkal, most pedig extrém környezetben is helytállt.

