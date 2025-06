Menet közben lángolt fel a rakomány, majdnem tragédia lett belőle

Hétfő délután riasztották a tűzoltókat egy nem mindennapi esethez Hatvanban. Elképesztő dolog történt, ugyanis menet közben gyulladt meg hat körbála egy autó utánfutóján. A fellángolt rakomány okát egyelőre nem lehet tudni – számolt be az esetről a heol.hu.

Fellángolt rakomány miatt siettek a tűzoltók a helyszínre, már az aljnövényzet is égett

Fotó: Fotó: Csudai Sándor - Origo

Fellángolt rakomány – kevésen múlt a tragédia

A tűzoltók gyors közbelépésének köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj a hétfő délután fellángolt rakomány miatt, ugyanis a tűz a jármű körüli aljnövényzetre is gyorsan átterjedt. A hatvani hivatásos tűzoltók gyorsan reagáltak, azonnal szétkapcsolták a szerelvényt, és két vízsugárral eloltották a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat. Egyelőre nincs több információ az esetről.

A hatóságok is felhívják a lakosság figyelmét, hogy a szokatlanul nagy melegben sokkal elővigyázatosabbnak kell lenni. Nem véletlen, hogy az utóbbi hetekben egyre több elképesztő tűzeset történik, amihez hozzájárul a száraz időjárás és a tartós nyári kánikula is, ami miatt tűzgyújtási tilalom is érvényben van.