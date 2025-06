Félmilliárd forint osztalékért már lehajol a Tisza Párt „vörös bárója”

Bojár Gábor, ahogy korábban, továbbra is a szuverenista kormánypártok új kihívóját, a Tiszát támogatja. A Forbes 50 leggazdagabb magyart bemutató listájának visszatérő szereplője az óbaloldal legutóbbi választási kudarcát követően szállt be Magyar Péter finanszírozásába. Az SZDSZ-közeli vállalkozótól 2024-ben hatmillió forintos adományban részesült a Tisza Párt – számolt be a Magyar Nemzet.

A milliárdos vállalkozó még a Kádár-rendszerben kapott komoly állami beruházásoknak köszönhetően alapozta meg a vagyonát.

Bojár Gábor évekig volt a Soros-alapítvány kuratóriumi tagja, akkoriban Gyurcsány Ferencet többször védelmébe vette, a jobboldali kormányzást pedig rendszeresen támadta. A balliberálisok „vörös bárója” többször kivette a részét baloldali pártok finanszírozásából,