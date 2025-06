Ferencz Orsolya: A mi fiunk ott ül az űrhajó fedélzetén!

Fantasztikus sikernek és büszkeségnek nevezte Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős kormánybiztos a floridai Cape Canaveral Kennedy Űrközpontban azt, hogy

a mi fiunk, a mi honfitársunk ott ül ennek az űrhajónak a belsejében, a fedélzetén, ő a legénység része”.

Ferecz Orsolya űrkutatásért felelős kormánybiztos a fellövést követően a floridai Kennedy Űrközpontnál

Kiemelte annak jelentőségét is, hogy sok nemzet kíséri figyelemmel a missziót.

A kormánybiztos az élő bejelentkezésben

köszönetet mondott az egész magyar nemzetnek azért, hogy „együtt mertünk álmodni, előrelépni, ez a siker így következhetett be”.

Felidézte: sok feszültséggel és sok megbeszéléssel teltek az elmúlt hetek, „mindenki, az amerikai partnerek és a SpaceX, az Axiom Space munkatársai és a magyar team is teljes erőbedobással dolgozott azon, hogy ez a felbocsátás sikeres legyen. (…) Ezúton is köszönjük a fantasztikus szakértelmet a nemzetközi partnereknek, a NASA-nak, a Roszkozmosznak, mindazoknak, akik tettek azért, hogy ez a misszió megvalósulhasson” – fűzte hozzá, felhívva a figyelmet arra is:

nagyon intenzív két hét kezdődik Kapu Tiborék számára.

Ferencz Orsolya felhívta a figyelmet a küldetés következő kritikus pillanatára, a dokkolásra, amely – a szerda délelőtti bejelentkezés elhangzásához képest – 28 óra múlva következik be. A küldetés lényegi része ekkor veszi kezdetét – mondta.

