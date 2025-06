Földönkívüliek hagytak nyomot Fejér vármegyében?

Egy különös, mintegy kilenc méter átmérőjű gabonakört fedezett fel egy vadász Lajoskomárom határában, a Csendőr-dűlő közelében – írja a feol.hu. A szabályos kör formája, a sértetlen bejárat nélküli gabonamező, és az óramutató járásával ellentétes irányban lefeküdt szálak sokak fantáziáját megmozgatták. Olvasói beszámolók szerint a kör közepén nincs fix pont, ami a szokásos tréfás módszerekre utalna, így többekben felmerült a kérdés: valóban földönkívüliek jártak nálunk?

A lajoskomáromi gabonakör tökéletesen szabályos – a helyiek szerint akár földönkívüliek nyoma is lehet.

Fotó: feol.hu/Olvasói fotó

Kistermetű éhező lények űrkompja érkezhetett? Földönkívüliek?

A lajoskomáromi termőföldek kiváló minősége és az elhelyezkedés is „alkalmassá” tenné a területet egy sikeres idegen landolásra. A helyiek szerint a 9 méteres átmérő akár egy apró űrjárműnek is megfelelne, ha valóban a csillagok közül jött látogatóról van szó. A rejtélyt csak fokozza, hogy forgószél vagy más természeti jelenség nyomait sem találták. A „gazdák akkor is aratnak, ha nem vetnek” – szól a lajoskomáromi mondás, de lehet, hogy most nem emberi kéz munkájáról van szó?

A teljes, humorral és misztikummal fűszerezett beszámolót, fotóval és olvasói véleménnyel együtt a feol.hu cikkében olvashatja.