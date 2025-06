Szakértő is megszólalt a hétfői gázrobbanásról: így lehet megelőzni a tragédiát

A június 16-a reggelén történő gázrobbanás egy jászberényi társasház garázsában történt, ami több lakásban és a környező épületekben is komoly károkat okozott. Most Németh Ádám, vármegyei katasztrófavédelmi szóvivő a Szoljon.hu podcastjében elmondta, hogyan lehet megelőzni az ilyen baleseteket, és mit tehetünk akkor, ha a nyári hőségben lángra kap a környezetünk.

Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője beszélt a hatalmas gázrobbanás ügyében. A szakértő tanácsokat is adott hasonló esetek megelőzésére

Fotó: Nagy Balázs / szoljon.hu

Gázrobbanás a társasházban – komoly károk keletkeztek, személyi sérülés is történt

Egy négyemeletes társasház egyik földszinti garázsában történt a hatalmas gázrobbanás, melynek ereje több garázsban is károkat okozott, betörte egy közeli autó ablakát, és 15 lakásból 11-ben is rongálódás történt. Többek között megrepedtek az ablakok, leszakadtak a redőnyök, és rengeteg törmelék maradt az eset után. Ráadásul egy idős férfit könnyebb sérülésekkel kórházba is kellett szállítani.

A társasház lakóit ideiglenesen kimenekítették, de nem kellett kiköltözniük, ugyanis az épület szerkezetileg lakható maradt. A katasztrófavédelem jelenleg is vizsgálja a robbanás okát. Németh Ádám, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője tisztázta az esettel kapcsolatos kérdéseket és adott pár jó tanácsot a hasonló esetek megelőzésére, vagy a megfelelő reagálásra.

A szakértő nemcsak arra a kérdésre válaszolt, hogy mi okozhatta a jászberényi gázpalack robbanást, hanem számos más kérdésre is. Pl. hogyan lehet biztonságosan használni a palackokat, és arról is beszélt, miért veszélyes a feketepiaci töltés. De hétköznapi témákról is szó esett, például arról, mi a teendő, ha a kert végében hirtelen tűz csap fel, és mit jelent pontosan a tűzgyújtási tilalom. A részleteket a szoljon.hu podcastjében lehet meghallgatni, ami a linkre kattintva érhető el.