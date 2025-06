Gulyás Gergely: Meg lehet tartani a Pride-ot, de a kormány érvényt fog szerezni a gyermekvédelmi törvénynek

Kijelentette: a kormány határozott véleménye, hogy a Pride-ot a gyermekvédelmi törvény keretei között is meg lehet tartani, ezért is ajánlották fel a Kincsem Parkot helyszínként a szervezőknek, de ők akár más helyszínt is választhatnak.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszél a Kormányinfón, 2025. június 4-én (Fotó: Origo/Csudai Sándor)

Gulyás Gergely hozzátette, még tartanak az egyeztetések a jogvédő szervezetekkel, ezért egyelőre kora lenne tárgyalni az Országgyűlés előtt lévő törvényjavaslatot.

A kérdés jelenleg az, hogy a szervezők célja a rendezvény törvényes keretek közötti megtartása vagy pedig a provokáció

– mondta a miniszter, hozzátéve: ha az előbbi, akkor a hatóságokkal való együttműködésben a gyermekvédelmi törvény érvényesítése mellett is van erre lehetőség.