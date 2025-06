Gulyás Gergely: Magyarország nem enged a brüsszeli nyomásnak

Elfogultnak tartja a kormány az Európai Bizottság országjelentését

A miniszter elfogultnak és elfogadhatatlannak nevezte az Európai Bizottság Magyarországról készített országjelentését. Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy a jelentést megtárgyalta a kormány és megállapította: elfogult jelentésről van szó, amelynek a következtetései, Magyarországnak szóló felhívásai elfogadhatatlanok. Ugyanakkor a bizottság pozitív megállapításokat és javaslatokat is tett a magyar gazdasággal kapcsolatban. A túlzottdeficit-eljárás lezárására tett javaslat elismerése annak, hogy a magyar pénzügyek rendben vannak – tette hozzá. Megjegyezte, a jelentés a kormány családbarát intézkedéseit is elismerte.

A miniszter azt mondta, a jelentés olyan kormányzati intézkedéseket javasol, amelyek ellentétesek Magyarország érdekeivel. Ezek közé sorolta a multiadók megszüntetését, a támogatott rezsiárak kivezetését, a kamatstop és az árréscsökkentés felszámolását.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, ezek mind olyan szabályok, amelyek a magyarok érdekében születtek meg, és most is hozzájárulnak ahhoz, hogy a rezsiköltségek Európában Magyarországon legyenek a legalacsonyabbak, és hogy a közteherviselésben a multinacionális cégek is részt vegyenek.

Elmondta, ezek az intézkedések ahhoz is hozzájárulnak, hogy a megnövekedett kamatszint ellenére a családok ki tudják fizetni a hiteleiket, továbbá az infláció csökkentéséhez is hozzájárulnak.

Brüsszeli támadás alatt a magyar rezsicsökkentés és multiadó

Szintén elfogadhatatlan nevezte azt, hogy az orosz energiahordozóktól való függetlenedésre tesz javaslatot a bizottság. Rámutatott, a napokban szembesül a világ azzal, milyen hatással van az izraeli-iráni háború az energiaárakra. Ehhez képest az a bizottsági javaslat, amely lehetetlenné tenné az orosz energiahordozók vásárlását, Európa számára komoly kockázatot jelent, Közép-Európa számára pedig ellátásbiztonsági kérdés – mondta. Gulyás Gergely azt is elfogadhatatlannak tartotta, hogy a bizottság „trükközni” próbál, mert eddig ilyen javaslatokat szankciós intézkedésként tettek meg, amihez egyhangú döntés kellett és Magyarország vagy Szlovákia vétózni tudott, most kereskedelempolitikai döntésnek „álcázzák” a szankciókat, ezzel elkerülve az egyhangú döntéshozatalt.