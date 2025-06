Váratlan fordulat a lányát védelmező gyilkos apa ügyében

2024 októberében történt, amikor egy dunaföldvári házban megszúrtak egy 24 éves férfit, aki a késelés után még képes volt biciklivel távozni a helyszínről, azonban pár órával később a rendőrök már csak a holttestét találták meg. A gyilkos egy 60 éves férfi, akit a hatóságok akkor elfogtak, majd a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságon emberölés bűntett gyanúja miatt indítottak eljárást ellene. Az ügynek azonban most úgy tűnik vége van, mégpedig meglepő fordulatot vett a nyomozás, a gyilkos apa ellen végül nem emelnek vádat – írja a teol.hu.

A dunaföldvári gyilkos apa már tavaly októberben szabadon távozhatott a bíróságról

Fotó: Bencze Péter

Gyilkos apa a lányát védte, nem lesz vádemelés

Meglepő bejelentést tett a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság a dunaföldvári gyilkosságot illetően, ugyanis lezárták a nyomozást, de vádemelési javaslatot nem tettek.

A hatóságok arra jutottak, hogy a hatvanéves férfi jogos önvédelemből szúrta le azt a 24 éves férfit, aki akkor az éjszaka közepén, váratlanul rontott be a házukba, és fojtogatni kezdte a gyanúsított lányát.

Az édesapa ezt látva felkapott egy kést, amibe dulakodás közben beleszaladt a fiatal férfi, aki ezután elmenekült a helyszínről, később az utcán összeesett és meghalt.

A nyomozás során kiderült, hogy a 24 éves áldozat a hatvanéves férfi lányának volt barátja volt, aki többször is erőszakosan viselkedett a lánnyal, korábban is bántalmazta. Több szemtanú is elmondta, hogy a nő a támadás éjjelén is több véraláfutással és zúzódással tért haza sőt egy korábbi kórházi zárójelentés is alátámasztja a bántalmazást és az, hogy a nő már korábban is próbált menekülni az erőszakos férfi elől.

