Gyorsan kifakult a szivárványos zászló

Most látjuk meg igazán, hogy mit is ér a baloldal, az ilyen pillanatokban mutatják valójában a foguk fehérjét az álságos „emberbarátok”, amikor jóemberkedőt játszanak. Kikínlódták maguknak idén is a Pride-ot, ami most tulajdonképpen arról szólt, hogy „Orbán takarodj”, de belefért azért némi himbilimbizés, perverz alakok önmutogatása, szóval egy helyre került, aminek egy helyen kell lennie.

De a sok perverz és deviáns alak vonulgatása a Pride-on most már nyíltan és önként mutatta meg, hogy a baloldal széles palettája az LMBTQ-deviancia mögött áll és nem érdekli őket a magyar emberek többsége, akik a normálisok táborát gazdagítják. Pedig ez valóban nem büszkeség, hanem szégyen. De megtudtuk azt is a drag queen-ek előadásai és bemutatói alatt megvilágosodva, hogy ezek szokás szerint egymást is utálják és máris marakodnak, hogy ki a nagyobb Pride-barát és ki árulta el a „nagy ügyet”.

Egy átlagos kép a Pride-ról.

Fotó: Pesti Srácok/Hatlaczki Balázs

Magyar Péter pedig éppen nyaralt, mert a Kárpát-medence önmaga által felkent császára ismét gyávának bizonyult, kicsit azért odamosolygott a szivárványosokra, de inkább kimenekült a díszes társaságból. Pedig ez az ő tábora. Micsoda államférfi, micsoda férfi, micsoda politikus és micsoda jellem.

A Pride a deviancia ünnepe

A szivárványos zászló meg csak fakul, ahogy egymás kezéből rángatják ki az önjelölt próféták a sokat látott zászlórudat, miközben a romlottságot próbálják értéknek beállítani. Egy dolgot azonban elfelejtenek itt a hősies kiállásban: a magyar emberek több mint kétharmadának a bele is kifordul, ha a Pride-ra gondol és ellenzi annak megtartását, tehát a baloldal önként feltette a kezét és kimondta, hogy szeretne a kisebbség hangja lenni. Ebben nagyon jók tizenöt éve.

Magyar Péter pedig láthatóan bátorságot és becsületet nem tudott venni a jól tejelő részvényeladásokból, de az is szemmel láthatóvá vált immár nem először, hogy az önimádat és a beképzeltség nem pótolja a tudást és az észt.

A karlendítő Karácsony Gergelynek pedig volt egy jó napja, vezérnek érezhette magát, és legalább addig nem kellett foglalkoznia az általa és elvtársai által szétvert, elhanyagolt és csődbe vitt Budapesttel. Na, ezek az emberek akarnak országot irányítani. Már megint.