Vörösnyakú úttörők, sátortábor, málnaszörp - így táboroztunk, amikor még igazi nyarak voltak

Az itt töltött nyári napok sokak számára a fiatalság legszebb emlékeit idézik fel. A győrújbaráti tábor évtizedek óta a közös élmények, barátságok és játékos kalandok színtere – írja a Kisalföld.

Vidám gyerekcsapat a 2-es faházban a '80-as években a győrújbaráti táborban.

Forrás: Kisalföld

Győrújbaráti tábor, mely generációkat köt össze

A nyári táborozás, melyre mindenki emlékszik: bátorságpróba sötétben, rémtörténetek zseblámpa fénynél, hangosbemondóból szóló zene, sikolyokkal teli ugrások a medencébe – úgy tűnt, a nyár sosem érhet véget. Kevés család van a térségben, melynek ne lenne legalább egy tagja, aki ne rohant volna végig a háromszög alakú faházak között.

Társadalmi összefogásból született

A tábort 1979-ben kezdték építeni, az ENSZ gyermekéve apropóján. Az összefogás példátlan volt: közel tízezer ember, több mint száz vállalat, iskola és szövetkezet dolgozott együtt, hogy méltó új helyet teremtsenek Győr iskolásainak. Erre nagy szükség volt, hiszen a város 1977-re kinőtte a kiskúti gyerektábort. A szocialista brigádok mellett még a hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet katonák is bekapcsolódtak – például a telefonvezetékek építésébe.

Az első nyár: 1979

A tábor ünnepélyes átadása júniusban történt meg, augusztusban pedig megtartották az ország első – helyi szervezésű – úttörő közlekedési szaktáborát. Az első nyáron 1489 napközis és 460 sátorozó úttörő vett részt a programokon. Több iskola saját sátorral költözött ki.

Nemcsak épült, hanem élt is

A tábor nem maradt magára. A karbantartási és felújítási munkákat is nagyrészt társadalmi munkában végezték. 1982-re bevezették a vezetékes vizet, és megkezdődött a parkosítás. A tábor később helyet adott honvédelmi tömegversenyeknek, majálisoknak is. Amikor finn vendégek érkeztek Győr testvérvárosából, Kuopióból, a gyerektábor is szerepelt a bemutatott helyi büszkeségek között.

Ma is élő hagyomány

A győrújbaráti tábor a mai napig működik. Bár 2020-ban a koronavírus-járvány miatt először kellett korlátozni a résztvevők számát, az érdeklődés azóta is töretlen. Évről évre új generációk élvezhetik a természet közelségét, a játékokat, az együttlét örömét. Idén nyáron is sok fiatal tér majd haza innen felejthetetlen élményekkel – ahogy tették azt már évtizedekkel ezelőtt is.

