Hableány-hajókatasztrófa: így emlékeztek meg az idén hatéves hajóbalesetről a tragédia helyszínén – képek

Hableány-katasztrófa: a tragédia hatodik évfordulójára emlékszik a BRFK

Megható pillanatoknak lehettek ma szemtanúi a Margit híd pesti hídfőjénél tartózkodók, hiszen Terdik Tamás rendőr vezérőrnagy, budapesti rendőrfőkapitány és a BRFK munkatársai idén is megemlékeztek a hajóbaleset áldozatairól egy vízbe engedett koszorúval. Ezt követően Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság (DVRK) hajói kötelékben érkeztek a helyszínre. Emlékezetes: tavaly részt vettek az eseményen a dél-koreai áldozatok hozzátartozói is, akik virágcsokrokat helyeztek el a Margit híd mellett, a tragédia 2021-ben felavatott emlékművénél, idén viszont pár nappal korábban látogatták meg a baleset helyszínét, az eseményről a Bors számolt be részletesen.