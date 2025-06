Háborút mindenkinek alanyi jogon

Biztos van olyan terminus is, hogy háborúhoz való alanyi jog, de ha nincs, az ukránok igyekeznek segíteni az egész világnak, hogy beépítsük ezt a doktrínát a tudatunkba.

Ha már ők slamasztikában vannak, akkor pusztuljon a szomszéd tehene is, nem számít, hogy mi az ára. Pedig épp most ülnek ismét tárgyalóasztalhoz Isztambulban az oroszok és az ukránok, csak úgy áhítozik az a régóta üres asztal, hogy végre leüljenek a felek egymással, és véget érjen ez az átkozott háború. De már megint légy esett a levesbe, pontosabban az ukrán fél dobta bele, sajnos nem is egy légy volt, hanem egy egész raj.

Történt ugyanis, hogy az ukránok az orosz hátországban hajtottak végre egy hatalmas akciót, amelyet állítólag másfél éve készítettek elő.

Drónokat indítottak szibériai repterekre orosz területről, ahol akár nukleáris fegyverek, atomfegyverek szállítására alkalmas Tu-95-ös bombázók és Tu-22-es stratégiai bombázók is voltak. A kár mértékét még pontosan nem lehet tudni, de az biztos, hogy jelentős. Felmerül a kérdés, hogy mire volt ez jó? Mert a háború menetén nem változtat, a tárgyalási pozíción nem javít, inkább kétségbeesett kapkodásnak tűnik.

Azt viszont lehet tudni, hogy közben zajlik az újabb orosz offenzíva, az ukránok minden hadszíntéren hátrálnak, egymás után adják fel az erődrendszereket, településeket, óriási az orosz fölény mind emberanyagban, mind a légtérben, valamint a két fél tüzérségi ereje sem összehasonlítható, az olló pedig csak tovább nyílik.

Egy nappal a tárgyalások előtt mit akarhatott megmutatni ezzel az akcióval Zelenszkij? Hogy képesek terrorcselekményekre? Hogy fel tudják annyira bosszantani az oroszokat, hogy akár kiszélesedjen a háború, így pedig elkerülje a bűnös ukrán rezsim még ideig-óriáig a felelősségre vonást?

Mert a hadszíntéren óriási a baj, ez látható, ezen egy-két oroszországi hátországi akció nem fog semmit változtatni, maximum komolyabb retorziókat von maga után. Hiába a trükkök, hiába a Wunderwaffe-hadviselés, azt a pillanatot nem kerülheti el az ukrán vezetés, amikor majd számot kell adnia a saját népének arról, hogy egy eleve vesztes háborúban miért pusztítja tovább értelmetlenül őket. Mert a békefeltételek minden egyes nappal csak egyre rosszabbak lesznek az ukránok számára, a front nem figyeli a harsogó sajtótájékoztatókat és fenyegetéseket, csak halad előre a maga útján, mentesen mindkét oldal propagandájától. Hazudni lehet róla rövid ideig, de ilyet csak az csinál, aki reménytelenül csapdába esett és időt akar nyerni.