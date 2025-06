Halálos közúti baleset történt – ismét a vétlen sofőr az áldozat

Útlezárásra kell számítaniuk a Békéscsabáról Csabaszabadiba tartóknak, mivel halálos közúti baleset történt az érintett útszakaszon ma délelőtt 11 óra körül – írja a beol.hu.

Halálos közúti baleset miatt teljes útlezárás van Békéscsaba és Csabaszabadi között

Fotó: police.hu

Halálos közúti baleset: vétlen sofőr az áldozat

Teljes útlezárás mellett jelenleg is tart a helyszínelés a Békéscsaba és Csabaszabadi között lévő útszakaszon, a mai halálos közúti baleset miatt. A rendőrség eddigi információi alapján egy szerencsétlen véletlen vezetett a tragédiához, ugyanis egy kamion pótkocsija idáig ismeretlen okokból átsodródott a szemközti sávba, ahol épp szembe jött egy Mercedes kisbusz Békéscsaba irányából. A kisbusz vezetője hiába érkezett szabályosan, az ütközést nem tudta elkerülni. A becsapódás erejétől olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett megmenteni az életét, a helyszínen elhunyt.

