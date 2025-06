Halott csecsemőt találtak egy magyarországi üzem mosdójában

A szoljon.hu információi szerint egy többgyerekes édesanya eltitkolta terhességét, így teljes titokban adott életet újszülött gyermekének június 20-án, pénteken. A csecsemőt a munkahelyén, egy jászberényi üzem mosdójában szülte meg, azonban a baba nem élte túl a megpróbáltatásokat. A halott csecsemőt már a mentősök találták meg – írja a portál.

A többgyerekes anya borzalmas dolgot tett újszülöttjével. Az érte érkező mentősök találták meg a halott csecsemőt

Fotó: lolostock / iStockphoto

Halott csecsemőt találtak egy jászberényi üzem mosdójában

A nő a terhessége ideje alatt titkolta állapotát, ennek fényében a várandóssága is gondozás nélkül maradt. A szülésnél sem tervezett orvosi segítséget kérni, ezért mehetett be a munkahelye WC-jébe múlt péntek reggel, ahol életet adott a csecsemőnek.

A nő különösen kegyetlen módon fogta az újszülöttet és a mosdó kukájából kivett szemeteszsákba csomagolta, majd elrejtette a hátizsákjában.

A kollégáinak feltűnt, hogy sokáig van a mosdóban, majd észrevették, hogy rengeteg vér borítja a padlót. Az anya ekkor is tagadta, hogy gyermeket szült, erős menstruációs vérzésre hivatkozott. Sokan azonban hajthatatlanok voltak és mentőt hívtak hozzá, mert látták, hogy nagyon sok vért vesztett. A nő a mentősök kérdéseire is tagadta, hogy gyereke született, továbbra is erős menstruációra hivatkozott.

A mentőszolgálat úgy döntött, kórházba kell szállítani a nőt, aki sokadik kérdésre végül bevallotta, hogy valóban gyereke született aznap. A mentősök a halott csecsemőt az anya hátizsákjában találták meg, az újszülött ekkorra életjeleket már egyáltalán nem mutatott, újraéleszteni sem lehetett.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség az anyát emberölés bűntettével gyanúsítja, letartóztatását indítványozta szökés, elrejtőzés veszélye miatt. A Szolnoki Törvényszék sajtóosztályának információi szerint a nő letartóztatását a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapos határidőre elrendelte, és mivel nem érkezett fellebbezés, így a végzés jogerős.

A hátborzongató csecsemőgyilkosság további részleteiről a linkre kattintva olvashat.

A borzalmas eset sajnos nem egyedi, márciusban egy repülőtéri szemetesben találták meg a sorsára hagyott csecsemőt, aki nem élte túl a megpróbáltatásokat.