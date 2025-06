Hankó Balázs: Brüsszel szerint a szexuális propaganda előrébb való, mint a gyermekek védelme

Hankó Balázs az uniós bíróság csütörtökön közzétett főtanácsnoki indítványára reagált, amely szerint Magyarország uniós jogot sértett a gyermekvédelmi törvény bevezetésével. "Brüsszel perbe fogta Magyarországot a gyermekvédelmi törvény kapcsán. Mert mi, magyarok az alaptörvényben rögzítjük azt, hogy a gyermekek védelme számunkra a legfontosabb, és éppen ezért nemet mondunk arra, hogy az iskolákban, az óvodában, az utcán, a köztereken és médiában genderaktivizmus folytatódjon" - hívta fel a figyelmet.

Hankó Balázs Fotó: Filep István / MTI Fotószerkesztõség

Mint mondta, az Európai Bíróság szerint a genderpropaganda uniós alapérték, a magyar kormány szerint pedig és a családok védelme uniós alapérték.

Mindenféle jogi akadályt, jogászkodást bevet a bíróság, amikor arra hivatkozik, hogy a média, a reklám, az elektronikus szolgáltatások haszna fontosabb, mint a gyermekeink védelme

- mutatott rá.

Hangsúlyozta, hogy magyar álláspont egyértelmű: a szülőkre tartozik a gyermekek szexuális nevelése, és "ehhez a genderaktivistáknak és a szexuális propagandának semmi köze nincs.

A per folytatódik, és mi kiállunk gyermekeinkért, családjainkért" - tette hozzá. A miniszter szerint az uniós bíróságot Brüsszel is és a genderpropaganda is "elfoglalta". "Hiába avatkozik be Magyarországgal és gyermekeinkkel szemben az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság és a Manfred Weber által manipulált Európai Parlament és csatlakozott 16 ország a keresethez, mi a gyermekeinkért mindenre készek vagyunk" - hangoztatta.