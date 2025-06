Egy férfi a darkweben vadászott gyerekpornóra

Elképesztő szintre süllyedt a cyber bűnözés. Sokan hallottak már misztikus és hátborzongató "darkwebről". A hírhedt oldal most egy olyan férfi kapcsán került ismét a fókuszba, aki ezen az oldalon válogatott a videókból, amiket aztán meg is osztott. A 38 éves férfi gyermekpornográf felvételeket tett közzé az interneten, de most a bíróság előtt kell felelnie. Az esetről a Baol is írt.

Hátborzongató, hogy milyen mélyre képes süllyedni a cyberbűnözés. A fotó illusztráció.

Fotó: Mikhail Nilov / Pexels

A Szarvasi Járási Ügyészség 4 rendbeli pornográf felvétel kínálásával, átadásával, hozzáférhetővé tételével elkövetett gyermekpornográfia miatt emelt vádat egy büntetlen előéletű, 38 éves békésszentandrási férfival szemben, aki a „darkwebről” gyermekeket ábrázoló, pornográf videofelvételeket töltött le, majd azokat többeknek üzenetben elküldte – írja a Beol.

A 14-18. év közötti, 12-14. év közötti és a 12. életévét be nem töltött ázsiai gyermekek láthatóak a felvételeken, akik célzottan a nemi vágy felkeltésére alkalmas módon, szexuális cselekményeket végeznek a felvételeken. A gyanúsított egy közösségi oldalon két kamu profillal regisztrált, ezek segítségével kínálta a pornográf felvételeket.

A pokol digitális kapuja: ilyen szörnyű a darkweb világa

A legtöbben azt hiszik, hogy amit a Google megmutat, az maga az internet. Valójában az igazi rémálom a háttérben lapul – és a neve: darkweb. Ez nem egy hollywoodi thriller, nem egy hackerek által kitalált legenda. A darkweb létezik. Lélegzik. És mialatt ön ezt a cikket olvassa, gyerekeket árulnak, embereket kínoznak, fegyvereket cserélnek, és bérgyilkosokat bérelnek a sötétség leple alatt.

Mi is az a darkweb?

A darkweb az internet rejtett rétege, amit a hagyományos böngészők nem érnek el. Speciális eszközök kellenek hozzá (pl. speciális böngészők), és még ezekkel is csak azok férnek hozzá, akik pontosan tudják, mit keresnek – és hogy mit akarnak elhallgatni.

Itt nincsenek rendőrségi figyelmeztetések. Nincsen moderálás. Nincs erkölcs. Csak egy szabály van: aki fizet, mindent megkaphat.

Gyermekek, kínzás és halál élő adásban

A legszörnyűbb szegmensek között ott vannak a „red room”-ként emlegetett oldalak, ahol élőben közvetítenek kínzásokat és gyilkosságokat. Nézőként be lehet kapcsolódni, sőt, pénzért akár utasításokat is lehet adni a kínzók számára.