Fürdőzők mentettek meg egy bajba került hattyút a Balatonon

Egy horogba akadt hattyú keltett riadalmat Balatonmáriafürdőn a Hullám utcai szabadstrandon. Segítséget a közösségi médiában kértek a fürdőzők: – A Hullám utcai strandon szenved egy hattyú... valami kampó ment a csőrébe, már a tolla is véres, ahogy próbál megszabadulni tőle – írták a csoportban. A fenékpusztai madármentők nem jöhetnek ki. Próbáltunk egy természetvédelmi őrt értesíteni, de nem vette fel a telefont. Ha valakinek van ötlete, kérem, segítsen! – írták.

Bajba került egy hattyú a Balatonon

Fotó: Balatonmáriafürdő és Balatonkeresztúr Kedvelők Klubja

A hattyú szerencsére nem maradt sokáig segítség nélkül

Országh Gábor, a Balatonfenyvesi Önkéntes Állatmentők egyik tagja, több strandolót is bevonva, sikeresen kiszabadította a bajba került állatot – számolt be róla a Sonline.