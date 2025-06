Hazaárulók kora

Most tehát nem is csodálkozhatunk azon, hogy a Válasz Online „újságírója”, Vörös Szabolcs elvtárs örömmel kérdezett alá Volodimir Zelenszkijnek, sőt, azt is büszkén elmondta: persze, hogy nem akart rákérdezni a kárpátaljai magyarok sorsára, vannak fontosabb dolgok.