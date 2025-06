Átszakította a szalagkorlátot és előbb egy fának, majd egy háznak ütközött egy autó Szőregen. A házfalba csapódott bele a Gőzmalom és a Magyar utca találkozásánál - írta a Delmagyar.

Házfalba csapódott egy autó Szőregen

Fotó: Delmagyar/Karnok Csaba

Az esethez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a kocsit, mentőt is hívtak. Helyszíni információk szerint ebben a hónapban ez már a második baleset itt, a szalagkorlátot korábban is átszakította egy autó. Ha több képet is szívesen megnéze a kocsiról, a Delmagyar.hu oldalon talál egy képgalériát, ha ide kattint.

Házfalba rohant egy autó Csongrádban

Egy halálos áldozata és egy súlyos sérültje lett annak a balesetnek, amely a Csongrád vármegyei Makórákoson történt. Ahogy az Origo írta, ott is egy ház fala állította meg az autót.