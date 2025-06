Hazugságvizsgáló buktatta le az emberrablókat

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség társtettesként, felfegyverkezve elkövetett emberrablás bűntette miatt emelt vádat azzal a családdal szemben, akik a vádirat alapján 2022 júliusában egy jászjákóhalmai családi házba csaltak egy tarnaörsi férfit, akit hamis információkkal félrevezettek. Az áldozatot akarata ellenére fogságban tartották, ám az nem volt hajlandó átadni a részükre a telefonját és az autóját, amihez még adásvételi szerződéseket is írtak, de a pénzt természetesen nem fizették ki neki. Az ügy tárgyalása jelenleg a Szolnoki Törvényszéken zajlik, az igazság kiderítéséhez pedig még hazugságvizsgáló gépet is bevetettek. A tárgyaláson meghallgatták az ügy poligráfos szakértőjét is, aki kiemelte: valaki hazudik.

Hazugságvizsgáló segítheti a tisztánlátást a jászjákóhalmi emberrablási ügyben.

Fotó: Mészáros Géza

Hazugságvizsgáló tisztázhat fontos kérdéseket az ügyben

Az ügy vádlottja egy jászjákóhalmi család, a 32 éves családfő, 40 éves élettársa és annak fia, akik közösen kitervelték azt, hogy átverik a tarnaörsi férfit, majd fenyegetéssel, bántalmazással kicsalják tőle a telefonját és az autóját. Kiderült, hogy vascsővel ütötték, késsel fenyegették, míg alá nem írta az általuk előkészített adásvételi szerződéseket. Az áldozatot úgy sikerült tőrbe csalni, hogy család női tagja szexuális szolgáltatást ajánlott neki egy közösségi oldalon.

Anya és fia azzal védekeztek a bíróságon, hogy a nőt futtató „családfő” erőszakos magatartásával megfélemlítette őket, így érte el, hogy különböző bűncselekményeket kövessenek el. A családfő szerint azonban élettársa és a fia önszántukból szegték meg a törvényt.

Hamarosan ítélet is születhet az ügyben

A legutóbbi kitűzött tárgyaláson az ügyet tárgyaló Nádor Zoltán bíró több tanút is meghallgatott, köztük azt a strómant, akinek papíron eladták a tarnaörsi férfi kocsiját. A tanút a rendőrség vezette elő a tárgyalás napjára, de vallomásából nem derült ki, számára miért érte meg aláírni a hamis szerződést. A többi tanú elmondása szerint az első rendű vádlott volt a bűncselekmény értelmi szerzője, és egyértelműen ő kényszerítette, manipulálta az élettársát és annak fiát is. Az anyát prostitúcióra vette rá, a fiút pedig folyton megalázta, ugráltatta, parancsolgatott neki.