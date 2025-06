Hiába van csődközelben a főváros, a kétszázmilliárdot elherdáló Karácsony így sem engedi el Rákosrendezőt

Miből lesz pénz Rákosrendezőre?

Az első, közel 13 milliárdos részletet még ki tudta fizetni a főváros a szemétégető korábbi eladásából származó bevételből. A fennmaradó közel 40 milliárd körül viszont már a kezdet kezdetén sorakoznak a kérdőjelek. Különösen úgy, hogy a főváros bankszámlája most, május végén mínusz 41 milliárd forintot mutatott.

A szolidaritási hozzájárulás: jogi csata a közteher körül

A másik ügy a szolidaritási hozzájárulás körüli vita. A hozzájárulás egy közteher, amelyet a gazdagabb önkormányzatok fizetnek be, hogy abból a kevésbé tehetős helyhatóságok részesülhessenek. Karácsonyék úgy értelmezik a jogot, hogy Budapest nem köteles a jogszabállyal rá kirótt teljes összeg lerovására. Így születhetett az a döntés, hogy az idei fővárosi költségvetésbe a 89 milliárdos fizetési kötelezettségnek csak egy részét, 39 milliárdot terveztek be. Van tehát a büdzsén egy 50 milliárdos lyuk. A fővárosi kormányhivatal nem is hagyta annyiban a dolgot, bírósághoz fordult, a Kúria pedig május végén úgy döntött: Budapest költségvetése törvénysértő, azt újra kell tervezni, és ebből következően az 50 milliárdot be kell fizetni. Az államkincstár a napokban inkasszót bocsátott ki, leemelt az önkormányzat számlájáról nagyjából 10 milliárd forintot.

Veszélyes játék, felelősök nélkül?

Ezzel Budapest lényegében csődközeli helyzetbe került – már csődbizottság is alakult. Karácsony Gergely eközben a kormány ellen hergel és a tömegközlekedés leállításával, megbénításával fenyegetőzve gyakorlatilag zsarol.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint viszont világos a helyzet: ha Rákosrendező miatt borul a költségvetés, a felelősség Karácsonyé, Vitézyé és a Tisza párté. Merthogy Rákosrendezőt a főpolgármester a jelek szerint nem engedi el: Karácsony az ATV-nek nyilatkozva a minap azt mondta: szerinte a fennmaradó 40 milliárd előteremtése nem lehetetlen, és a valódi nehézséget inkább az állami fejlesztésekkel kapcsolatos egyeztetések jelentik majd.