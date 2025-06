Őszintén vallott balesetéről Horváth Éva

Horváth Éva tavaly novemberben szenvedett súlyos motorbalesetet Balin. A nyílt lábtörés és a fertőzés miatt haza kellett térnie, ahol sorozatos műtétek vártak rá. A modell jelenleg is járókerettel közlekedik, és távol él a családjától – írja a borsonline.hu.

Műtétek, lábtörés és küzdelem: Horváth Éva története túlélésről és kitartásról

Tavaly november 23-án Horváth Éva élete egyik legnehezebb időszaka kezdődött. Az egykori szépségkirálynő Balin motorbalesetet szenvedett, és nyílt lábszártöréssel szállították kórházba. A sérülést követően fertőzés lépett fel, ezért hazatért Magyarországra – ahol rengeteg műtéten kellett átesnie.

Már az elején figyelmeztettek, hogy ne legyenek nagy elvárásaim azzal kapcsolatban, hogy mikor ér véget ez az egész, meddig tartanak a műtétek, vagy hogy egyáltalán mikor állhatok majd lábra

– nyilatkozta Horváth Éva.

Orvosai eleinte az amputáció lehetőségét is felvetették, de Horváth Éva elképesztő küzdelemmel elkerülte a legrosszabbat. A sérült csontot a csípőcsontjából pótolták, jelenleg járókeret segítségével tud közlekedni.

Nincs kilátásom a jövőre

– mondta a modell.

A testi megpróbáltatások mellett lelkileg is nehéz időszakot él át: családjától is külön kellett válnia. Férje, Gábor, valamint két kisfia, Kristóf és Alex januárban visszautaztak Balira, hogy a gyerekek folytathassák megszokott életüket. A modell számára ez a távolság a legfájóbb, különösen most, a nyári időszakban.

Egyelőre nem tudni, mikor lehet újra együtt a család, de Horváth Éva pozitív hozzáállása és kitartása továbbra is erőt ad neki a mindennapokhoz.

